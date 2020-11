COVID-19: des heures prolongées pour le magasinage du temps des Fêtes à Québec

Le prolongement des heures d’ouverture pour le magasinage du temps des Fêtes s’amorcera bientôt dans plusieurs centres commerciaux de Québec. Dans le contexte de la COVID-19, les consommateurs souhaitent se prendre de l’avance cette année afin d’éviter la cohue des achats de dernière minute.

Le centre commercial Les Galeries de la Capitale est le premier à ouvrir le bal dès le 23 novembre prochain, soit quelques jours avant le Vendredi Fou. Les magasins seront ouverts jusqu’à 21 heures, du lundi au vendredi.

Selon Stéphan Landry, directeur général, plusieurs détaillants planifient d’offrir des rabais sur une plus grande période.

«On s’attend à ce que les rabais débutent à l’avance. On en profite pour offrir des plages horaires étendues pour faciliter la distanciation sociale», a dit M. Landry.

«De notre côté, nous avions déjà [avant la COVID] des heures d’ouverture jusqu’à 21 heures à l’année longue. Depuis la COVID, nous avons dû réduire les heures d’ouverture pour donner un coup de main à nos détaillants au niveau de la main-d’œuvre», a-t-il ajouté.

Boxing Day plus tôt

Selon le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), les consommateurs veulent éviter la cohue en commençant leur magasinage plus tôt cette année.

«Il y a 68% des consommateurs qui comptent commencer leur magasinage avant le 1er décembre et 25% à partir du 1er novembre. C’est plus important que les années passées. D’après le sondage qu’on a fait en octobre, les consommateurs nous disent qu’ils vont préférer magasiner en semaine et les soirs en début de semaine», a affirmé Stéphane Drouin, directeur général du CQCD.

Les heures d’ouverture des centres commerciaux sont encadrées par la loi sur les heures d’affaires des établissements. Toutefois, pour cette année, le CQCD a demandé au gouvernement de pouvoir ouvrir plus tôt les magasins le jour du Boxing Day. Au lieu de 13h, les magasins ouvriraient leurs portes à 10h, si cette dérogation est acceptée.

Gestion des files d’attente

Alors que c’est toujours l’incertitude au niveau de la reprise des activités du Méga Parc, le sentier de patinage est quant à lui ouvert aux Galeries de la Capitale. Parmi les modifications qui seront apportées, le centre commercial finalise la mise en place d’un système de gestion de files d’attente pour les détaillants. Les consommateurs recevront une alerte sur leur téléphone cellulaire les avisant que le tour est venu de se présenter à la boutique désirée. Certains détaillants continuent d’offrir le service de cueillette à l’auto.

«On se met en mode Noël! On procède à l’installation de nos décors les 16 et 17 novembre. Le père Noël sera en rendez-vous virtuel, mais par contre, on monte le décor du royaume quand même pour mettre un peu de gaité à l’intérieur du centre commercial. Les lutins viendront faire un peu d’animation. Malheureusement, les enfants ne pourront pas s’asseoir sur les genoux du père Noël cette année», a ajouté M. Landry.

Magie des Fêtes

Ivanhoé Cambridge, qui possède 48 centres commerciaux dont Laurier Québec et Place Sainte-Foy, va de l’avant avec le prolongement de l’horaire des Fêtes à compter du 1er décembre. Le corridor reliant Place Ste-Foy, Place de la Cité et Laurier Québec s’animera de la magie des Fêtes avec des espaces illuminés et de la musique festive. Ivanhoé Cambridge a aussi déployé un système de gestion virtuelle de files d’attente dans ses deux centres commerciaux de Québec comme ailleurs au pays.

«La santé et la sécurité sont notre priorité pour nos visiteurs, nos locataires et leurs employés. Donc, pour nous, étendre les heures d’ouverture permet une meilleure circulation et d’éviter les files d’attente», a indiqué Katherine Roux Groleau, porte-parole.

Une semaine plus tard

Du côté des Promenades Beauport, l’horaire du temps des Fêtes sera en vigueur à compter du 7 décembre.

«C’est une semaine plus tard qu’à l’habitude cette année. On a écouté nos locataires. On sait que, début décembre, ce ne sont pas tous les soirs qui sont achalandés. En ce moment, on rencontre [les marchands] certaines problématiques au niveau du manque de personnel», a partagé Alexandra Bélanger, directrice marketing régionale chez Cominar.

Dans le cas des Promenades Beauport, bonne nouvelle puisque les enfants pourront rencontrer le Père Noël en chair et en os à partir du 28 novembre, à condition de prendre un rendez-vous au préalable (voir autre texte pour les détails).

«On a travaillé fort pour rendre cela possible», a ajouté Mme Bélanger.

Finalement, en ce qui concerne le centre commercial Fleur de Lys, Place des Quatre-Bourgeois et les Galeries Charlesbourg, l’horaire des Fêtes débutera à partir du 1er décembre. Les magasins seront ouverts jusqu’à 21 h du lundi au vendredi.

Où voir le Père Noël à Québec

Galeries de la Capitale: À partir du 28 novembre, le père Noël offrira des rencontres personnalisées, mais sous une forme virtuelle, aux enfants qui resteront dans le confort de leur foyer. La prise de rendez-vous débute le 16 novembre sur le site internet des Galeries. De plus, toujours à compter du 28, les familles pourront faire un tour de carriole les samedis et dimanches de 11 h à 16 h dans le secteur des Galeries Gourmandes.

Place Ste-Foy: Il n’y a plus de père Noël depuis quelques années;

Laurier Québec: Le père Noël sera présent à partir du 28 novembre à l’extérieur, près de l’entrée #5. Les parents des enfants intéressés à le voir doivent prendre un rendez-vous pour le rencontrer à une distance de deux mètres. Les réservations sont possibles maintenant sur le site web de Laurier Québec.

Promenades Beauport: Les enfants pourront rencontrer le père Noël en chair et en os à l’intérieur à partir du 28 novembre, à condition de prendre un rendez-vous au préalable. La prise de rendez-vous est possible maintenant sur le site web des Promenades Beauport. Le père Noël sera installé à son bureau et les enfants pourront lui faire part de leur liste de cadeaux tout en restant à deux mètres de distance.

Fleur de Lys, Place des Quatre-Bourgeois et Galeries Charlesbourg: La décision devrait être connue au cours des prochains jours.

Quartier Petit Champlain: Les enfants pourront rendre visite au père Noël, au parc Félix Leclerc, à partir du 28 novembre. Il n’y a aucun système de réservation. Les enfants peuvent se présenter avec leurs parents au moment désiré, tous les jours jusqu’au 24 décembre. Les enfants ne pourront pas s’asseoir sur les genoux du père Noël. Ils pourront toutefois s’asseoir dans son traîneau et discuter avec lui à deux mètres de distance. Surveillez la page Facebook pour les heures.

Grand Marché: Lors du Grand Marché de Noël, qui se tiendra au Grand Marché de Québec du 3 au 31 décembre 2020, les familles seront invitées à rendre visite au père Noël virtuel les samedis et dimanches, de 9 h à 11 h, du 3 au 31 décembre. En direct du Pôle-Nord et projeté sur un écran géant, l’idole des tout-petits interagira avec eux en temps réel

Marché de Noël allemand de Québec: apparitions sporadiques. Surveillez le site web et la page Facebook.