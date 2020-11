COVID-19: les célébrations des Fêtes pourraient déclencher une autre vague, selon un expert

Noël serait l’événement social le plus à risque de déclencher une autre vague, a souligné un expert, jeudi, à QUB radio.

«Personnellement, le temps des Fêtes m’inquiète beaucoup. Plus on autorise un grand nombre de personnes, plus on autorise de personnes qui viennent de villes différentes, plus on joue avec le feu. À partir de là, il n’y en a pas, de décision sans risque. C’est la manifestation sociale qui est la plus capable de repartir chez nous une vague. Il faut en être conscient», a argué le chef des soins intensifs à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le Dr François Marquis.

Au micro de Geneviève Pettersen, ce dernier a mentionné que la période des Fêtes apportait son lot d’inquiétudes au personnel soignant, alors que la semaine qui suit Noël est rarement tranquille. Il anticipe donc le début de l’année 2021.