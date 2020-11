DUFOUR, Lynda



À son domicile, Québec, le 27 octobre 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Lynda Dufour, épouse de monsieur Paul Dostie. Née à Montmorency, le 16 janvier 1954, elle était la fille de feu dame Bernadette Boutin et de feu, monsieur Gérard Dufour. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son époux Paul, madame Dufour laisse dans le deuil sa fille Kareen (Serge Bernier) ; ses petits-enfants : Matthiew et Megan ; son frère et ses belles-sœurs : Daniel (Lise Boucher) et Odette Cliche (feu Denis) ; de la famille Dostie : Diane, Danielle et Pierre-Alain ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, sans oublier son chat Harry qu'elle adorait. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du CLSC Orléans Beauport pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne de la Sclérose en Plaques, Région de Québec, Site : www.scleroseenplaques.ca, Tél. : 418-529-9742.Les Funérailles sont sous la direction de :