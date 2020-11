DUCHESNE, François



À Québec, le 31 octobre 2020, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur François Duchesne, fils de dame Renée Rioux et feu monsieur David Duchesne. Il demeurait à Québec.Fils bien aimé de : Renée Rioux (feu David Duchesne); son frère et ses sœurs: Dominique (Pierre Laplante), Claude (Annick Blouin), Isabelle (Vladislas Poraszka) et Marie-Josée (Loïc Leuliette); ses neveux et nièces : Thomas, Julien, Florence, Alexandre, Anne-Marie, David, William, Étienne, Léo et Salomé ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement tous les intervenants pour leur soutien, leur humanisme et leur attitude bienveillante. Elle tient aussi à remercier toute la population qui partage son chagrin dans cette épreuve si pénible. Le départ de François, un homme infiniment bon, laisse un vide immense.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'une des fondations suivantes : L'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ), 2601, chemin de la Canardière, J-9000, Québec (Qc), G1J 2G3, tél. : (418) 663-5155 ou La Fondation du Musée National des Beaux-Arts du Québec, Parc des Champs-de-Bataille (Qc), G1R 5H3, tél. : (418) 682-2228, par courriel : info@fmnbaq.org ou La Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande Allée ouest, Québec (Qc), G1S 1C1, tél. : (418) 687-6084. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.