COUTURE, Raymond



C'est dans la sérénité qu'est décédé le 9 novembre 2020, monsieur Raymond Couture à l'âge de 81 ans. Il était l'époux de feu Élise Dubois et le fils de feu Alphonse Couture et de feu Marie-Blanche Desruisseaux. Il demeurait à Issoudun.Les obsèques ont été confiées àIl laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Gemma (Réjean Racicot), Albert (Cécile Gagné), Fernande (Lucien Parent), Denis (Micheline Laroche), Doris (Henri-Louis Blanchette), Robert (Aline Charest), Gertrude (Robert Lemay), Céline (André Lauzé), Paul Robert et sa tante Estelle Couture. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubois Marcel, Adrien (Lise Gingras), Lucien (Michelle Cournoyer), Monique (Jean-Marc Desrochers); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Saint-Flavien ainsi que le personnel du CLSC de Laurier-Station pour l'excellence des soins prodigués à son égard. Un merci spécial à sa bonne amie Suzanne Charest.