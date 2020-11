PELLETIER BACON, Evelyne



À la Résidence l'Air du Fleuve de Saint-Jean-Port-Joli, le 31 octobre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Evelyne Pelletier, épouse de feu monsieur Adélard Bacon. Fille de feu dame Rosanna Joncas et de feu monsieur Joseph Pelletier, elle demeurait à Saint-Damase-de-L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (feu Gérard Pinon), Christian (Mariette Carrier), Luc (Françoise Lord), Vital (Hélène Thiboutot) et Yolaine; ses petits-enfants : Chantal et Suzanne Pinon, Karine et Annie Bacon, Cathy et Mylène Bacon, Amélie Guillot; leur conjoints; ses arrière-petits-enfants : Marianne, Maxime et Antony Godbout, William, Xavier, Samuel et Christophe Michon, Maélie et Nathan Bélanger, Emma et Marilou Laurendeau, Dereck et Allysa Bernier, Zachary et Loïc Langevin. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Roland (feu Rita Lebel), feu Briand (feu Jeanne Kirouac), feu Hervé (feu Yolande Fillion), feu Yvette (feu Louis-Georges Théberge), feu Marie-Ange (feu Louis-Philippe Lord), feu Rose-Aimée (feu Henri Gauthier). De la famille Bacon, elle laisse son beau-frère Jean-Marc Fortin (feu Simone Bacon). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Bacon, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Yves, Bernard et l'ensemble du personnel de la Résidence l'Air du Fleuve pour leur présence et toutes leurs attentions, ainsi qu'à Dre Marie-Pier Brochu pour la qualité de ses soins. Un grand merci à l'ensemble du personnel du Domaine du Lotus de L'Islet pour leur accompagnement lors de son séjour en répit. Merci également Christine Robichaud, infirmière et à Éric Pelletier, travailleur social pour leur support et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. https://www.coeuretavc.ca/.