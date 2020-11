MORIN, Roland



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le samedi 7 novembre 2020, est décédé à l'âge de 86 ans et 1 mois, monsieur Roland Morin, fils de feu monsieur Aimé Morin et de feu madame Marie-Anne Lessard. Il demeurait à Lac-Etchemin et était natif de Sainte-Rose-de-Watford.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireIl était le frère de: feu Anatole (feu Irène Beaudoin), feu Emma scq, feu Alphonse, feu Isabelle a.f., feu Gaudias (feu Denise Carrier), feu Gertrude cndps, Jeannette cndps, feu Dominique (feu Anita Carrier), Liliane cndps, Alexandrine (feu Hilaire Beaudoin) et Camil (feu Denise Ouellet). Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un merci tout spécial à tout le personnel du Sanatorium Bégin qui lui a prodigué des soins dans le respect et la dignité depuis 1983. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, rue du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.