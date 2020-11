CHRÉTIEN, Liliane Giroux



" Liliane Chrétien était une spécialiste des jeux de lettres. Ses jeux ont été publiés pendant de nombreuses années dans le quotidien Le Soleil et ses journaux affiliés."À son domicile, le 4 novembre 2020, est décédée à l'âge de 80 ans, madame Liliane Giroux Chrétien, épouse de monsieur Paul-H. Chrétien, fille de feu Joseph Giroux et de feu Edwitha Thomassin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil outre son époux Paul-H. Chrétien, sa fille adorée Hélène (Hugo Parent); ses frères et sœurs : feu Gustave (feu Nicole Denis), feu René (Marie-Marthe Thomassin), feu Armand (feu Pierrette Giroux, Gisèle Chicoine), Pierre-Paul (feu Lorraine Dussault), Aline (feu Raymond Fortier), Rosa (feu Jean-Noël Maheux), Louise (Jean-Rémi Chrétien); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chrétien : Jeanne D'Arc (Jean-Luc Simoneau); feu Aline, feu Thérèse ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne de la fibrose pulmonaire - https://www.canadianpulmonaryfibrosis.ca/fr/.