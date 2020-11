BOILY, Lucille Cassista



À Hôpital Saint-François d'Assise, le 19 octobre 2020, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédée dame Lucille Cassista, épouse de feu monsieur Gonzague Boily. Elle était la fille de feu monsieur Albert Cassista et de feu dame Marie-Anne Giguère. Elle demeurait autrefois à Sainte-Anne-de-Beaupré.Avant la célébration, la famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle est allée rejoindre son époux Gonzague Boily. Elle laisse dans le deuil sa fille Nancy (Eric Pichette); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Paul (feu Agathe Guillemette), Jeanne-D'Arc (feu Jean-Roch Tremblay), Normand (Diane Lefrançois), Marcel, Lise (Vallier Têtu) et elle était la sœur de feu Monique (feu Omer Laplante), feu Gisèle (feu Lucien Giguère) et feu Herman; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boily: feu Gabrielle (feu Raphaël Tremblay), feu Adrienne (feu Gérard Chevalier), feu Irène (feu Hercule Tremblay), Yolande (feu Luc Bouchard), feu Éléana, feu Eugène (feu Marthe Boivin), feu Rolland (Marie-Ange Harvey) et feu Henri. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel de l'unité de médecine (pavillon B5) et l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don en appuyant l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, Fondation du CHUQ, 10, rue de l'Espinay, Québec, (Québec) G1L 3L5 https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DG/