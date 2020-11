BÉDARD, Serge



À son domicile, Québec, le 1er novembre 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Serge Bédard. Né à Québec, le 25 avril 1956, il était le fils de feu dame Simone Lefrançois et de feu monsieur Jean-Paul Bédard. Il demeurait à Québec.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Monsieur Bédard laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Marc-Olivier Gendron), Marc (Tania Asselin-Noël), Dave Lemelin (Jessica Dufour) ; ses petits-enfants : Jacob, Allyson, Mia, James, Eva, Jordan ; sa sœur et son beau-frère : Francine (Michel Bernier) ; la mère de Chantal et Marc : Sylvie Boulet ; sa bonne amie Danielle Nadeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Pierre. La famille remercie tout le personnel infirmier des soins palliatifs du CLSC Limoilou, tout spécialement madame Martine Lamontagne, ainsi que le Dr Vincent Trottier et le Dr Richard Lemelin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Un merci spécial à la docteure Carole Cyr qui l'a accompagné jusqu'à la toute fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333.Les Funérailles sont sous la direction de :