VAILLANCOURT, Maurice



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 novembre 2020, est décédé à l'âge de 93 ans et 4 mois, monsieur Maurice Vaillancourt, époux de feu Thérèse Martineau. Il était le fils de feu Arthur Vaillancourt et de feu Alma Drouin. Il demeurait autrefois à Sainte-Agathe-de-Lotbinière. La famille vous accueillera aule samedi 14 novembre de 11 h à 12 h 50.suivie de l'inhumation au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses enfants: André, Yvon (Louise Boucher), Yvette, Denis (Hélène Savard), Alain (Annie Jobin); ses petits-enfants: Valérie Vaillancourt, Nancy Vaillancourt (Samuel Bergeron), Maxime Vaillancourt, Étienne Vaillancourt (Élizabeth); ses arrière-petits-enfants: Isaac et Benjamin Bergeron; ses frères et sœurs: feu Marcel (feu Marie-Louise Rodrigue), feu Abbé Raymond et Jeannine; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Laurent (Françoise Laflamme), feu Fernande (feu Lucien Martineau), feu Lucille (feu Lionel Couture), feu Annette (feu Lionel Houle), feu Jean-Paul (Pierrette Simard), feu Jeannine (feu Louis-Philippe Bédard), feu Hélène (feu Réal Sévigny), Gertrude (feu Armand Paquet), feu Maurice (feu Monique Turcotte), Clément (Claire Chabot), feu Yvette, Marcel (Claudette St-Onge), Robert (Gisèle Fecteau), Laurette (feu Paul Labrecque), feu Jacques (Clémence Perreault, René Daigle), Claire (Denis Bouffard). Il laisse également dans le deuil cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme caritatif de votre choix. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le Manoir Beaurivage de Saint-Gilles et le personnel soignant du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La direction des funérailles est confiée à la