COUTURE, Gervaise



Au CHUL, le 26 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Gervaise Couture, épouse en premières noces de feu monsieur Raymond Lafontaine et en deuxièmes noces de feu monsieur Jean Closson. Elle était la fille de feu dame Irène Bizier et de feu monsieur Arsène Couture. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge, Luc (Lorraine Charest) et Manon (feu Daniel); ses petits-enfants: Bernard (Marie-Pier), Yannick, Pier-Luc (Noah), Julie (Frédéric), Sarah (Alex) et Maude (Devesh); ses arrière-petits-enfants: Mathis, Lucas, Clara, Paul, Joseph, Charlotte, Milan et Inès; ses frères et sœurs: feu Normand (feu Huguette), Gaétane (feu Jean-Léon), feu Jacques (Louise), Huguette (Martin), Grégoire (Hélène), Gérard, feu Francine (Michel) et Daniel (Angèle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille: Benoit (Rollande), feu Jean-Marc (Alberte, Céline) et Claudette ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : (418) 683-8666, par internet : www.cancer.ca. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital du CHUL pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.