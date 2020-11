BILODEAU, Luc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Luc Bilodeau, époux de Mme Liliane (Lily) Paré. Il était le fils de feu M. Léopold Bilodeau et de feu Mme Annette Bourque. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule samedi 14 novembre de 9h à 10h45et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse: Liliane (Lily) Paré, ses enfants: Édith (René Deblois), Nicole (Michel Lavoie) et Jean-Marc (Maryse Côté); ses petits-enfants: Anthony, Thaddy et Charly Lavoie, Laurie et Karl Deblois; sa sœur et ses frères: Jacqueline, feu Jean-Rock (feu Lorraine Sylvain), feu Marcel (Annette Drouin), Pierre (Cécile Marcoux), feu Roger (Mariette Gagnon), feu Paul (Jacqueline Crête) et feu Louis (Lorraine Lehoux); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Doris (feu Léonard Paul), feu Clarisse (feu Maurice Bombardier), feu Louis, feu Marguerite (feu Clément Poitras), feu Jérôme (Lucille Fontaine), feu Cécile (Jacques Goulet, Louisette Vachon), feu Thérèse (feu Ronny Boudreault), feu Gaby et Pauline (feu Jean-Marie Doyon). Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Dons suggérés: Fondation de l'Hôpital Laval : IUCPQ : https://www.fondation-iucpq.org/