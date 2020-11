PARENT, Robert



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 3 novembre 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Robert Parent. Il était le fils de feu Édouard Parent et de feu Valéda Giguère. Il était natif de Saint-Sylvestre.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Thérèse (feu Rosaire Martineau), feu Marcel, feu Marie-Rose (Martial Couture), feu Lucien (Francine Lamontagne), Laurent (feu Solange Couture, feu Louise Audet), Gérard (Denise Fillion), Irène (Célestin Lehoux), feu Françoise, feu Antoine, Noël ( feu Sylvianne Lamontagne, Aline Leblanc), feu Lorraine (feu Louis Pouliot), Denis (Françoise Lehoux), Normand (feu Thérèse Gosselin), Éloi (Johanne Poirier). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Flavien pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la