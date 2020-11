BÉLANGER, Denis



À son domicile, le 3 novembre 2020, à l'âge de 63 ans est décédé monsieur Denis Bélanger, époux de dame Christiane Gagnon. Né à Québec, le 5 mai 1957, il était le fils de feu dame Denise Moffet et de feu monsieur Roger Bélanger. Il demeurait à Québec, arr. Beauport.Outre son épouse Christiane, monsieur Bélanger laisse dans le deuil sa fille Nancy Lemay (Philippe Chicoine); ses petits-enfants: Alexis et Emy; son frère, sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs: Pierre, Johanne ; de la famille Gagnon: Lise (André Briand), Claudel, André; ses meilleurs ami(e)s: Yves et Jacqueline Bélanger, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Denis était également le frère de feu Michel. Denis remercie particulièrement son médecin le Dr Jean-Philippe Roy pour l'attention et les bons soins prodigués.