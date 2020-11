SAMSON, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 novembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jacques Samson, époux de dame Micheline Bernard Samson. Il était le fils de feu dame Juliette Bernier et feu monsieur Wilfrid Samson. Il demeurait à Québec.La famille demande à ceux qui ont côtoyé Jacques Samson d'avoir une pensée pour lui et de se souvenir des beaux moments passés en sa compagnie. Il était un homme généreux, serviable avec un bon sens de l'humour. Il aimait sa famille et les joies de la vie. Il a combattu le cancer avec courage. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline; ses fils et ses belles-filles: Carl (Cathy Bourdages) et Daniel (Isabelle Ferland); ses petits-enfants: William, Raphaël, Julianne, Arthur et Henri; son arrière-petite-fille Alice; sa demi-sœur Laurence Dallain; ses beaux-frères: Gilles Bernard (Paulette Simard), Louis Demers (feu Denise Demers) et André Lainesse (feu Roselyne Lainesse); ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines. Il laisse également dans le deuil ses amis de longue date et ceux de son équipe de Curling Les Balais Verts de Charlesbourg sans oublier la mère de William, Raphaël et Julianne, Nathalie Kirouac et la mère d'Arthur et Henri, Mélanie Bernier. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre Hospitalier de l'Enfant-Jésus à l'urgence et au département d'oncologie ainsi que celui du CLSC Chauveau pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, Hôpital de l'Enfant- Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : (418) 525-4385.