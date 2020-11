LEPAGE, Réal



Au Centre d'hébergement de Rimouski le 25 octobre 2020, est décédé à l'âge de 87 ans et 11 mois monsieur Réal Lepage, demeurant à Rimouski, époux de madame Ghislaine Gagné, fils de feu monsieur Albert Lepage et de feu madame Anne-Marie Dubé. La famille recevra les condoléances le samedi 14 novembre à compter de 9 h 30 à laet de là au mausolée Saint-Germain. Le port du masque est obligatoire. S'il vous plaît, veuillez prendre connaissance des procédures à suivre concernant la reprise des rituels funéraires. Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine, ses enfants : Bruno (Helen Vaillancourt), André (Céline Rousseau) et Stéphane, ses petits-enfants : Marie Claire (Jimmy), Laurence (Eric), Alexandra (Constance), Roxanne (Olivier), Kim (Marc) et Frédéric, ses arrière-petits-enfants : Henri, Alice et Charlie, ses frères et ses soeurs : Lauréat (feu Marie-Paule Gagnon), Michèle (Normand Loisel), Pierrette (feu Jean-Claude St-Laurent), Mario (Jacinthe Duchesne), Nicole (Georges Hoskins), Francine (Jacques Hins) et Carole Leboeuf (André Gauthier), ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Réjean (Liliane), Aubert (Lisette) et Monique (Jean-Marc), de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es), spécialement son grand ami Raymond Morissette. Il était également le frère de feu Maurice, feu Gilbert, feu Irène, feu Bertrand, feu Claude, feu Joseph, feu Ghislaine, feu Marcel, feu Huguette, feu Pauline et de feu Jean-Eudes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix par l'entremise de leur site Internet.Vous étiez près de nous. Un remerciement tout particulier s'adresse au personnel du département de gériatrie de l'Hôpital de Rimouski ainsi qu'à celui des soins palliatifs du foyer de Rimouski pour leur dévouement et les bons soins.La direction des funérailles a été confiée à la :