TREMBLAY, Christiane



C'est avec émotion que nous vous annonçons le décès de madame Christiane Tremblay survenu le 30 octobre 2020, à l'aube de ses 67 ans. Elle était l'épouse de monsieur Guy Allard. La fille de feu madame Brigitte Gaudreault et de feu monsieur Rolland Tremblay. Native de Chicoutimi, elle résidait à Lévis (secteur de Saint-Nicolas). La famille recevra vos condoléances le samedi 14 novembre 2020, à compter de 13h suivra une cérémonie-hommage dès 14h30 enLes obsèques ont été confiées àElle veille maintenant sur son époux Guy, ses enfants: Joudy Tremblay-Allard (François Gosselin) et Hugo Allard (Joannie Nadeau); ainsi que ses petits-enfants: James, Maxim, Rose, Antoine et Nathan; Elle veille également sur ses frères et sœurs: Arlène (Pierre Bouchard), Régine (Rémi Corriveau), Jacques (Louise Beauchemin) et Éric (Kathleen Asselin); ainsi que sur plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Allard, neveux, nièces et son amie Chantal Roy. La famille adresse des remerciements sincères aux membres du personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins et leur chaleur humaine. Vos dons peuvent se traduire par un don adressé à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Des enveloppes seront disponibles sur place lors de la cérémonie ou vous pouvez aussi faire un don en ligne directement sur le site de la Société canadienne de la sclérose en plaques.