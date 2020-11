Guide cadeaux: 9 livres pour faire plaisir à vos voyageurs confinés préférés

Il n’y a rien de mieux que les livres pour s’évader, surtout en temps de pandémie. Les récits, romans et guides de voyage suivants – pour la plupart québécois et publiés en 2020 – ont tous de quoi nous transporter loin du quotidien, que ce soit au cœur de l’Amazonie ou de la forêt boréale.

À déposer sous le sapin de Noël ou à faire livrer directement sur le balcon de vos voyageurs confinés préférés!

Fragments d’ailleurs : 50 récits pour voyager par procuration

Si cet ouvrage ne vous emmène pas aux quatre coins de la planète, aucun ne le fera! Fragments d’ailleurs regroupe les 50 meilleurs récits de voyage du journaliste Gary Lawrence, qui prête sa plume unique à différentes publications (Le Devoir, L’Actualité, Espaces) depuis 1994.

Éditions Somme Toute, 29,95$

Nos traversées - Carnet romantique et pratique sur Montréal et Paris

Vous avez envie d’un guide pas comme les autres? Nos traversées nous fait découvrir Paris et Montréal de façon originale, à travers l’histoire d’amour à distance du Québécois Benoît Roberge (animateur à Zeste et Évasion) et de la Française Marie Sanson.

Les Éditions de l’Homme, 24,99 $

L’art de voyager sans partir loin

Prémonition? Ce livre de Lonely Planet a été publié en mai 2019, mais il ne pourrait être davantage d’actualité. On y découvre 50 microvoyages pour se dépayser près de chez soi, par exemple «se rendre au terminus d’un train de banlieue et explorer les environs», «se laisser porter par le hasard en jouant son itinéraire aux dés» et bien plus encore.

Lonely Planet, 28,95$

Mordu de la pêche

Cyril Chauquet, populaire animateur de l’émission Mordu de la pêche, diffusée sur Évasion, vient de publier un livre dans lequel il partage anecdotes de tournage, astuces de pêche, réflexions sur l’environnement et péripéties rocambolesques aux quatre coins du monde.

Les Éditions de l’Homme, 29,95$

Tracés de voyage: 20 ans d’allers-détours

Conférencier et collaborateur des Grands Explorateurs, Ugo Monticone partage ici 20 de ses périples autour du monde réalisés sur 20 ans. Mais ce n’est pas tout: le livre est parsemé d’animations en réalité augmentée, à découvrir avec notre téléphone. Une expérience immersive.

Éditions XYZ, 24,95$

Randonnée pédestre au Québec

Des randos coup de cœur, des listes thématiques, des conseils, des cartes: ce guide s’adresse à tous les randonneurs, peu importe leur expérience ou leurs envies. Il s’agit d’une réédition toute fraîche, parue en août 2020. Un must.

Ulysse, 25,95$

Cuba Libre!

L’histoire de ce roman poétique signé Gabriel Anctil se déroule à Cuba deux mois après la mort de Fidel Castro. Une suggestion de lecture pour quiconque a envie de se plonger dans l’atmosphère envoûtante et unique de La Havane. Paru en 2019.

Éditions XYZ, 22,95$

Asie - 50 itinéraires de rêve

La route de la soie en Ouzbékistan, la Grande Muraille de Chine, les rizières de Bali... Le beau livre Asie - 50 itinéraires de rêve, paru en septembre, a réellement de quoi faire rêver avec ses suggestions et nombreuses illustrations.

Nouveautés dans la même collection (itinéarires de rêve Ulysse): Voyages en train, Randonnées à vélo et Randonnées pédestres en Europe.

Ulysse, 34,95$

Vie de van: récits et itinéraires faire rêver

Êtes-vous fait pour la van life? Combien coûte la vie sur la route? Voilà quelques-unes des questions abordées dans ce livre du fondateur du blogue Go-Van, Julien Roussin Côté, paru l’an dernier. Il regroupe aussi des itinéraires, des rencontres, des conseils et des réflexions sur ce mode de vie de plus en plus populaire.

Parfum d’Encre, 27,95$

