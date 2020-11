Jeux du Québec : au moins une bonne nouvelle pour l’Estrie

Faisant partie des zones rouges au Québec, la région de l’Estrie a appris une bonne nouvelle, jeudi, car la ville de Sherbrooke accueillera la 58e Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2024.

Il s’agira de la troisième présentation des Jeux sur le territoire de cette municipalité. Pour l’occasion, environ 3300 athlètes représentant 19 régions de la province seront en action. L’événement nécessitera également 1200 officiels et missionnaires, ainsi qu’autour de 2500 bénévoles.

«Nous sommes convaincus que la ville de Sherbrooke réalisera un événement multisports rassembleur qui permettra à notre relève sportive de s’épanouir et de se dépasser. Grâce à l’implication et la mobilisation du milieu, la corporation est persuadée que la 58e édition de cet événement multisports sera grandiose et que l’ensemble des participants vivront une expérience inoubliable», a commenté par voie de communiqué Julie Gosselin, présidente de SPORTSQUÉBEC.

Prévue l’été dernier, la 55e Finale prévue à Laval a été déplacée en juillet 2021 à cause du coronavirus. En 2022, les 56e et 57e auront respectivement lieu à Rivière-du-Loup à l’hiver et à Rimouski à l’été.