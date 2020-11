L’acteur Patrice Coquereau a fait du désherbage comme emploi d’été

Puisque ses contrats ont été repoussés à cause de la pandémie, l’acteur Patrice Coquereau s’est éloigné, cet été, du milieu de travail qu'il connaît.

Plutôt que de recevoir uniquement l’aide financière du gouvernement, Coquereau s’est investi dans une tâche qui lui était totalement étrangère: le désherbage.

«Je me suis mis les genoux dans la terre et puis j’ai désherbé. J’ai fait ça comme job d’appoint. J’ai fait de la révision linguistique et d’autres petits trucs. Je me suis débrouillé», a déclaré Coquereau au balado Devine qui vient souper? sur QUB radio.

«Je me suis dit [que je n’allais] pas seulement engranger la PCU. Je vais me retrousser les manches. J’ai fait du désherbage! Je me suis mis les genoux dans la terre. Il faisait chaud, mais c’était zen. C’était vertical. C’est métaphorique: tu fais de l’espace!», a-t-il ajouté en compagnie de l’humoriste Martin Petit et des animateurs Sophie Durocher et Richard Martineau.