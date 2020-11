Lévis inaugure la première phase du prolongement de la rue Saint-Omer

Dans son désir de décongestionner le centre-ville et de favoriser le développement immobilier, la Ville de Lévis a inauguré jeudi la première phase du prolongement de la rue Saint-Omer. Cela représente un investissement municipal de 17 millions$.

C’est ce que Gilles Lehouillier a annoncé, jeudi matin, lors d’un point de presse virtuel.

«Le problème est qu’on se trouvait avec un boulevard Alphonse-Desjardins largement congestionné qui ne pouvait plus en prendre. Les gens cherchaient des raccourcis par tous les moyens pour essayer d’améliorer la fluidité dans les déplacements», a fait savoir le maire de Lévis.

Cette phase 1 du prolongement de la rue Saint-Omer s’est donc faite donc entre les boulevards Guillaume-Couture et Étienne-Dallaire. «Cette nouvelle section est composée de quatre voies de circulation, d’un terre-plein central ainsi que d’un trottoir et d’une piste utilitaire bidirectionnelle tous deux situés du côté ouest de la rue», explique la municipalité.

Photo courtoisie

On ajoute que «ce prolongement de la rue Saint-Omer est mixé avec le prolongement du boulevard Étienne-Dallaire à quatre voies à partir du boulevard Alphonse-Desjardins sur une distance de près de 1 km», explique la municipalité.

Viaduc au-dessus de la 20

La prochaine phase, évaluée entre 20 et 25 millions$ à décaisser par la Ville, sera celle de prolonger la rue Saint-Omer jusqu’à l’autoroute 20 et le réaménagement du boulevard Wilfrid-Carrier. La Ville se dit prête à aller bientôt en plans et devis.

Photo courtoisie

Lévis espère que le viaduc au-dessus de l’autoroute 20, une infrastructure qui serait cette fois à la charge du gouvernement, sera réalisé à l’horizon 2024-2025.

«Les négociations se poursuivent avec le ministère des Transports du Québec pour l’ajout d’un nouveau viaduc au-dessus de l’autoroute 20 dans le cadre du prolongement de la rue Saint-Omer à 4 voies. Rappelons que le gouvernement du Québec s’est engagé lors de la dernière campagne électorale à réaliser ce viaduc au-dessus de l’autoroute 20», a ajouté la municipalité.