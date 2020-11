L’heure de vérité sur les dégâts budgétaires de la pandémie

Pour le gouvernement Legault, le jour de « vérité budgétaire » est arrivé.

C’est donc cet après-midi que l’on saura si le ministre des Finances, Éric Girard, réussira à limiter à 15 milliards de dollars les dégâts budgétaires occasionnés par la pandémie de COVID-19 sur les finances publiques de la province.

Chose certaine : les dégâts ne seront pas inférieurs !

Et autre grande question : le ministre des Finances introduira-t-il ou pas des hausses ciblées d’impôt et/ou de taxes afin de contrer les hausses de dépenses attribuables à la lutte sans merci contre la COVID-19 ?

Lors de sa mise à jour économique de juin dernier, le ministre Girard avait promis de donner cet automne l’heure juste sur l’état de santé budgétaire du gouvernement Legault.

Chose promise, chose due !

En raison de la force de frappe de la deuxième vague de la pandémie, il serait étonnant que le ministre ne révise pas à la hausse le lourd déficit de 15 milliards de dollars qu’il anticipait en juin dernier.

RÉVISION BUDGÉTAIRE OBLIGE

Je vous résume l’évolution du portrait budgétaire 2020-21. Dans son discours du budget, le 10 mars dernier, le ministre Girard prévoyait boucler l’exercice en cours avec un surplus de 2,7 milliards de dollars (avant transfert d’argent au Fonds des générations).

Deux semaines plus tard, François Legault décrétait un vaste confinement pour contrer la pandémie du coronavirus, paralysant rien de moins que 40 % des secteurs de l’économie québécoise. S’ensuit une grave crise alors que des centaines et des centaines de milliers de travailleurs perdent leur job.

Et le 23 juin dernier, Éric Girard dévoilait un train de mesures financières et économiques visant à aider les particuliers et les entreprises victimes de la COVID-19. D’un surplus anticipé de 2,7 milliards de dollars, le solde budgétaire pour l’exercice en cours (2020-21) a été révisé en un déficit de 14,9 milliards de dollars.

Pour sauver l’honneur de « l’équilibre budgétaire », le ministre Girard vide la réserve de stabilisation où on retrouvait les 15 milliards de dollars accumulés grâce aux surplus budgétaires réalisés sous le gouvernement Couillard et son ministre Carlos Leitao.

Cinq terribles mois se sont écoulés depuis le 23 juin.

Hâte de voir cet après-midi si l’argentier du gouvernement Legault va grandement réviser ou pas... sa révision budgétaire de juin, laquelle incluait tout de même un coussin de 4 milliards de dollars.

À SURVEILLER

En raison de la deuxième vague de la pandémie, il faut s’attendre à ce que le gouvernement Legault ouvre davantage les vannes budgétaires afin de mettre en place d’autres solides mesures d’urgence pour affronter la crise sanitaire et... la crise économique.

Il est évident que le réseau de la santé a besoin de ressources financières additionnelles. Même évidence pour les services aux aînés, pour l’aide aux travailleurs victimes de la COVID-19, pour la survie des secteurs économiques (culture, hébergement, restauration, aéronautique, commerce de détail, etc.) victimes de fermeture ou de grand ralentissement de leurs activités, etc.

COMBIEN DE MILLIARDS $ DE PLUS ?

En juin dernier, le ministre Girard avait annoncé une cinquantaine de mesures « pour gérer la crise sanitaire », pour un coût total de 6,6 milliards de dollars. Combien de milliards de dollars ajoutera-t-il cet après-midi ? Les paris sont ouverts.