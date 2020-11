Matchs à domicile des Raptors: une ville se démarque

La ville de Tampa dominerait le groupe de candidates susceptibles d’accueillir les Raptors de Toronto pour leurs matchs locaux de la saison 2020-2021.

Selon le réseau Sportsnet, qui a cité plusieurs sources proches du dossier, le marché floridien pourrait être considéré en premier lieu si l’équipe de la NBA est incapable d’évoluer dans la Ville Reine durant la campagne devant s’amorcer le 22 décembre. Le club aura à convaincre les trois paliers de gouvernement pour ce faire.

«Idéalement, les Raptors pourraient jouer à Toronto pendant la prochaine année, mais si ce n’est pas possible, nous avons un grand intérêt pour combler et surpasser leurs attentes en tant que lieu alternatif, a déclaré le directeur exécutif de la commission des sports de Tampa Bay, Rob Higgins, dans un courriel transmis à Sportsnet. Nous avons apprécié nos premières discussions avec cette organisation et nous sommes prêts à aider si nécessaire.»

Aussi, un comité d’une vingtaine de personnes travaille sur le dossier chez Maple Leaf Sports & Entertainment, propriétaire de la concession. Le plan serait de repousser le plus possible la décision à prendre. L’idée d’organiser le camp d’entraînement et de jouer à Toronto signifierait évidemment que les joueurs profiteraient d’installations de haut niveau, tout en demeurant près de leur famille.

Maintenant, d’après une source, les Raptors ne voudront pas y tenir leur camp en n’ayant pas de garantie qu’ils peuvent y disputer leurs rencontres locales par la suite.

«Si nous sommes ici pour l’entraînement, nous le sommes pour le calendrier complet, a-t-elle dit. Nous n’allons pas revenir pour ensuite trouver un autre endroit où jouer.»

Le cas des Blue Jays

Le problème touchant la formation de basketball professionnel est sensiblement le même que celui vécu par les Blue Jays cette année. L’équipe a dû déménager ses pénates à Buffalo pour la campagne 2020, n’ayant pu convaincre le gouvernement fédéral. Pourtant, elle avait pu s’entraîner dans ses quartiers habituels du Rogers Centre précédemment.

Les Jays avaient proposé aux autorités un plan similaire à celui présenté par les Raptors. Entre autres, ils suggéraient l’enfermement dans une bulle de l’équipe visiteuse de passage à Toronto dès son arrivée à l’aéroport.

«J’ai de l’empathie avec eux quant au défi de trouver l’équilibre entre le besoin évident de respecter la santé publique et la tentative d’en arriver à une solution avantageuse à un moment important», a mentionné le président des Jays, Mark Shapiro.

Les villes de Buffalo, Newark, Nashville, Louisville et Kansas City ont aussi été évoqués pour dépanner les Raptors.