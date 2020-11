Nova Bus agrandit son usine de Saint-François-du-Lac

Le fabricant québécois d’autobus Nova Bus va investir 10 millions $ pour agrandir son usine de Saint-François-du-Lac, dans le Centre-du-Québec.

Les travaux, qui vont ajouter environ 33 000 pieds carrés aux installations, vont permettre de mettre en place un centre de coupe au laser dans cette usine où Nova Bus fabrique le châssis des autobus et installe les planchers depuis 1996. L'assemblage et la finition sont ensuite faits dans les usines de la compagnie à Saint-Eustache, dans les Laurentides, ou à Plattsburgh, aux États-Unis.

«L'agrandissement de notre usine de Saint-François-du-Lac s'inscrit dans notre plan de transformation et la stratégie de Nova Bus visant à renforcer sa position et à demeurer le chef de file de l'industrie au Canada», a fait savoir jeudi Vincent Plante, vice-président des opérations de Nova Bus, par communiqué.

«Cette augmentation de la capacité de production de notre usine répondra aux besoins et aux exigences de nos clients et contribuera au développement de nouveaux marchés au Canada et aux États-Unis», a-t-il ajouté.

Le maire de Saint-François-du-Lac, Pascal Théroux, a réagi en parlant d’une «excellente nouvelle» pour sa municipalité et pour la région.

Par ailleurs, pendant la période de construction, une dizaine d’employés de Nova Bus vont s’installer dans les nouveaux bureaux de l'incubateur industriel de Bécancour pour le développement et la fabrication de prototypes.