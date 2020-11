Patience et résilience

Photo courtoisie

Rosaire Roy (photo), président FADOQ, régions de Québec et Chaudière-Appalaches, a de nouveau pris la plume récemment pour écrire à ses 90 000 membres. Rappelant qu’en 1918 nos parents, qui venaient de sortir de la Première Guerre mondiale ont dû faire face à un nouvel ennemi : la grippe espagnole; qu’en 1929 la crise économique les a placé devant de dures réalités et qu’en 1939, la machine de guerre se remettait en marche, M. Roy estime que tous ces grands événements vécus par nos parents nous ont fait hériter d’un bagage de patience et de résilience « qui va nous permettre de passer à travers les événements actuels ». M. Roy ajoute : « Les statistiques révèlent que les aînés font preuve de plus de patience et de résilience que les autres tranches d’âge. Par nos attitudes et nos gestes, nous devrons continuer de servir de modèles comme l’ont fait avant nous nos parents en des temps plus difficiles ».

Dégustation de prestige...à la maison

La Dégustation de prestige à la maison, au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (HDL), présentée de façon virtuelle le 6 novembre dernier et sous la présidence d’honneur de Martine Péloquin, vice-présidente et directrice générale d’Énergie Valéro - Raffinerie Jean-Gaulin, a permis d’établir un nouveau record avec des profits nets de 316 394 $. 410 boîtes repas ont été vendues (pour un total de 870 repas préparés) qui ont été récupérées en journée au Centre des congrès de L.vis ou livrées chez les acheteurs. Un lien Internet a permis aux participants de suivre les présentations officiels, de participer aux encens et d’acheter des billets pour des tirages. Sur la photo, André Auger, d’Eklosion et Nathalie Samson, directrice générale de la Fondation HDL.

Le Crépuscule

Permettez-moi de revenir sur le 19e tournoi de golf bénéfice annuel « La Classique du Crépuscule et de Vincent Sirianni », tenu le 17 septembre dernier au club de Beauce, 176 golfeurs ont pris part à à la Classique, placée sous la coprésidence d’honneur de Clément Marcoux, maire de Scott et Sébastien Morin, directeur général du Couvoir Scott, et ont permis d’amasser 39 500 $ pour la Fondation du Crépuscule qui a pour mission de promouvoir, encourager et soutenir financièrement les projets en lien avec les soins et les services de santé dispensés pour la population de La Nouvelle-Beauce. Sur la photo, une partie du comité organisateur : Sébastien Morin, Élise Coutu, Gaston Lévesque et Clément Marcoux.

Anniversaires

Sylvie Beaulieu (photo), de Tac Tic marketing à Québec...Ryan Gosling, acteur, producteur de cinéma, musicien et compositeur canadien, 40 ans... Caroline Leclerc, propriétaire des Boutiques Rose Bonbon de Québec et Saguenay, 49 ans...Jason Day, golfeur professionnel australien sur le PGA Tour, 33 ans... Jean-François Pouliot, président d’Infinima de Ste-Foy...Anne Hathaway, actrice américaine, 38 ans...Nadia Comaneci, gymnaste roumaine, La reine des Jeux de Montréal, en 1976, 59 ans...Luc Guérin, fantaisiste et comédien, 61 ans...Claude Valade, chanteuse québécoise, 77 ans.

Disparus

Le 12 novembre 2018 : Stan Lee (photo), 95 ans, scénariste américain qui a notamment créé pour l’éditeur Marvel Comics des personnages iconiques comme Spider-Man, les X-Men ou Hulk... 2016 : Dawn Coe-Jones, 56 ans, golfeuse canadienne du circuit de la LPGA de 1984 à 2008... 2015 : Aaron Shikler, 93 ans, artiste peintre américain... 2014 : Bernard Grondin, conteur québécois qui a fait du théâtre, du mime, du cirque et des marionnettes... 2013 : Gérard Allard, 80 ans, fondateur d’Équipements L.A.V. de Québec... 2008 : Mitch Mitchell, 61 ans, ancien batteur dans les années 1960 du Jimi Hendrix Experience... 1982 : Jean-Marc Poliquin, 58 ans, journaliste, animateur à Radio-Canada de 1978 à 1982...