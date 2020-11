Plusieurs décès à Baie-Saint-Paul

La résidence privée des Bâtisseurs à Baie-Saint-Paul, qui compte une quarantaine de religieuses, a perdu dans les dernières heures une sixième sœur de la congrégation des Petites Franciscaines de Marie, emportée elle aussi par la COVID-19.

• À lire aussi: Hausse des cas de COVID-19: inquiétude chez les élus de Charlevoix

La situation dans cet établissement reste préoccupante. La résidence combat une éclosion depuis le 23 octobre, soit un peu moins de trois semaines.

Le premier ministre François Legault a d’ailleurs fait état mardi de cette éclosion importante dans la sous-région de Charlevoix.

À cet endroit, le nombre de cas actifs parmi les usagers est en baisse, mais se situe toujours à 29. Les employés sont également durement touchés avec 21 cas.

Situation pénible

Malgré les efforts, la situation ne s’est guère améliorée dans les derniers jours. Le nombre de décès chez les usagers atteint désormais six morts au sein de cette communauté assez restreinte de Charlevoix. En une semaine, plusieurs sœurs ont perdu la vie et d’autres usagers sont dans un état inquiétant.

À Baie-Saint-Paul, l’atmosphère est plutôt lourde. Un dépistage massif pourrait enfin montrer un signe encourageant.

Selon l’Inventaire du patrimoine immatériel religieux, de l’Université Laval, la congrégation a vu le jour en 1891 à Baie-Saint-Paul.

« Des dépistages systématiques ponctuels sont de mise dans tous nos sites d’éclosion. C’est la seule façon de savoir comment évolue la situation épidémiologique en matière de nombre de cas », a mentionné Mathieu Boivin, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Forte remontée

Après avoir laissé entrevoir une amélioration, la santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé mercredi trois fois plus de personnes infectées que la veille avec 98 nouveaux cas et six nouveaux décès dans les dernières 24 heures.

Le bilan fait maintenant état de 137 éclosions actives sur le territoire de la Capitale-Nationale.

La situation est sensiblement la même du côté de Chaudière-Appalaches. Après un bilan de « seulement » 34 cas mardi, on comptait 94 nouveaux cas confirmés mercredi et un décès supplémentaire.

La personne décédée résidait à la résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis.

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre toujours huit cas actifs chez les usagers et 11 cas actifs chez les travailleurs ainsi que 20 décès cumulatifs.

Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, près de Montmagny, on dénombre encore 30 cas actifs chez les résidents et 50 cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès au total.

La Croix-Rouge a été dépêchée en renfort sur les lieux.