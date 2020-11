Port du masque N95: un syndicat se tourne vers la Cour supérieure

Afin d’ordonner aux employeurs de fournir le masque N95 et des équipements de protection nécessaires pour protéger le personnel contre la COVID-19, un syndicat représentant des employés du réseau public de la santé et des services sociaux a entamé des démarches judiciaires.

Devant la Cour Supérieure, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) demande que la CNESST de remplisse son rôle de faire respecter les obligations de la Loi sur la santé et la sécurité au travail dans tous les milieux de travail.

La Fédération estime que le port du masque N95 pour protéger le personnel contre la transmission aérienne du virus doit être imposé aux employeurs.

«Des milliers de travailleuses de la santé et des services sociaux, dans les secteurs publics et privés, ont été infectés par la COVID-19, et certains y ont laissé la vie», a fait savoir Judith Huot, vice-présidente de la FSSS-CSN, par communiqué.

«Nous nous désolons de devoir intenter un tel recours pour forcer la CNESST à jouer son rôle, afin que les travailleuses et les travailleurs soient en sécurité dans tous les milieux de travail et par le fait même, toute la population», a-t-elle ajouté, soulignant que de nombreux foyers d'éclosions sont toujours actifs partout au Québec.

Le syndicat rappelle que le risque de transmission aérienne a été reconnu il y a plusieurs semaines par l'OMS.

«Le gouvernement doit cesser de tenter de mettre la faute des éclosions sur le personnel et enfin rehausser les mesures de protection pour le personnel, a dit Jeff Begley, président de la FSSS-CSN. Ce n'est pas normal que plus de 8 mois depuis le début de la pandémie on ne donne toujours pas accès au masque N95 pour l'ensemble du personnel.»