Pourquoi la femme est-elle toujours responsable de tout?

Je suis membre d’un de ces jeunes couples, dont on dit qu’ils sont de plus en plus nombreux, qui ne parviennent pas à procréer. Ça fait huit ans que je suis mariée et je ne réussis pas à tomber enceinte. Je ne peux pas vous décrire à quel point cela me trouble.

Mais ce qui me trouble encore plus, c’est qu’aux yeux de tout le monde, la grande responsable de ça, c’est moi, la femme du couple. Personne de mon entourage ne veut admettre qu’il se peut que ce soit mon chum qui soit déficient. Comment faire pour le prouver ?

Anonyme

C’est un fait que le taux d’infertilité a subi une hausse importante ces dernières années. De 5.4% qu’il était en 1984, il est passé à 16% aujourd’hui. Et vous avez raison d’avancer que la femme n’est pas la seule à en porter la responsabilité, puisque le taux de spermatozoïdes chez les jeunes hommes est en baisse, et que 90% d’entre eux sont difformes. Une consultation médicale avec examens physiologiques à l’appui pourrait vous donner l’heure juste là-dessus.