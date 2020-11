Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 13 novembre:

«Supernaturel: histoires de vin nature»

Pour cette série documentaire, Magalie Lépine-Blondeau se lance à la découverte des meilleurs vignerons de vin nature. Accompagnée de Vincent Laniel, elle fait briller des régions viticoles situées en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Californie, au Mexique et au Vermont, sans oublier le Québec.

En tout temps sur Club illico.

«Kardashian: l’homme qui a sauvé O.J. Simpson»

Il est le père des célèbres soeurs Kim, Kourtney et Khloé, mais l’avocat Robert Kardashian - aujourd’hui décédé - a aussi marqué l’histoire de la justice américaine. En effet, c’est grâce à lui si O.J. Simpson est resté libre après le meurtre de son ex-femme.

Vendredi, 13 h, Canal D.

«Savourer»

Parce que les allergies peuvent prendre beaucoup de place dans la cuisine, Geneviève O’Gleman a plusieurs idées de recettes à concocter sans stress et en sécurité, tout en évitant de se priver. Elle nous met l’eau à la bouche en compagnie du comédien Michel Charette, parrain de l’organisme Bye Bye Allergies.

Vendredi, 16 h, ICI Radio-Canada Télé.

«L’avant-match des foodies»

La ville de Pittsburgh et les communautés amish de la Pennsylvanie sont à l’honneur, tandis que Patrick et Martin reçoivent l’animateur Jean-Charles Lajoie. C’est l’occasion rêvée de déguster du poulet frit sur une crêpe de patate, des bouchées de jalapenos au fromage de chèvre et des biscuits uniques.

Vendredi, 19 h, Zeste.

«Du talent à revendre»

Deuxième partie des demi-finales du championnat mondial mettant en vedette la crème des artistes ayant foulé le plateau de l’émission au cours des précédentes saisons. Lesquels des 12 finalistes obtiendront la faveur des juges Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum et Alesha Dixon pour le rendez-vous ultime?

Vendredi, 20 h, TVA.

«Le cercle: le pouvoir de tout changer»

Suspense qui voit Emma Watson prêter ses traits à Mae, jeune femme à peine embauchée par une compagnie de technologie et de réseaux sociaux, dont la vie est chamboulée par une expérience sociale à laquelle lui demande de prendre part Bailey (Tom Hanks), le cofondateur de l’entreprise.

Vendredi, 20 h, MAX.

«Amour»

Ce drame de Michael Haneke primé aux Oscars en 2013 se concentre sur la relation entre Georges (Jean-Louis Trintignant) et Anna (Emmanuelle Riva), deux octogénaires amoureux qui doivent composer avec la paralysie de madame, après une opération qui a mal tourné. Mais pour elle, hôpital et maison de retraite ne sont pas des options.

Vendredi, 23 h, Télé-Québec.