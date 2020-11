Saguenay: la microbrasserie Hopera innove pour survivre à la COVID-19

Les temps sont durs pour les restaurateurs en zone rouge. Une microbrasserie de Saguenay ne se laisse pas abattre et tente de sortir du lot pour survivre.

Les copropriétaires de la microbrasserie Hopera offrent de concocter un repas «devant» la clientèle.

Brisket de bœuf, arancinis, potage et mi-cuit sont les produits qui se retrouvent dans une boite repas que vous pourrez déguster en compagnie des copropriétaires de la microbrasserie Hopera.

COVID oblige, ce sera en compagnie virtuelle par le biais d'une vidéo mise en ligne sur leur page Facebook.

Sous leurs conseils, il vous suffira de réchauffer les plats et de monter les assiettes par la suite. Cette formule a déjà été réalisée lors d'une campagne pour la Fondation de ma vie.

«On n'a pas le choix. On ne peut pas se permettre de rester dans la routine parce que les gens ont besoin d'un petit peu de changement et de nouveauté», a expliqué jeudi le copropriétaire de la microbrasserie Hopera, Vladimir Antonoff.

Plusieurs produits régionaux composent les plats. En tout, six producteurs ont participé à la composition de la boite repas.

«Ça peut se répéter. Si on voit que les choses fonctionnent, on va continuer dans ce sens-là», a ajouté le chef cuisinier et copropriétaire Maxime Leclerc.

Les boîtes repas sont disponibles jusqu'à samedi soir.

Et d'ici quelques jours, la livraison sera également ajoutée aux services offerts.

Un nouveau type de bière en région

Les copropriétaires ont aussi pensé aux amateurs de bières en proposant un nouveau genre: la bière smoothie. Un mélange de purée de fruits et de bière en fût à texture plus épaisse.

Si ce type de bière est très populaire en ce moment à Montréal, les Saguenéens aussi y ont pris goût.

«Je trouve ça génial, ça nous fait découvrir de nouveaux produits et ils sont très bons», a commenté une cliente venue faire le plein de cette boisson.

Un paquet cadeau est aussi disponible pour le temps des Fêtes avec toutes sortes de produits de la microbrasserie. Une autre nouveauté créée pour la zone rouge.

«Il faut se battre, on est des battants et on va y arriver», a conclu M. Antonoff.