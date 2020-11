Tramway de Québec: Régis Labeaume et François Bonnardel ont entamé leurs discussions

Le maire de Québec et le ministre des Transports ont commencé à discuter du projet de tramway : le projet «au complet» est analysé, mais le secteur ouest demeure «incontournable», selon Régis Labeaume.

«Il y a place à discussion. D'ailleurs, je vous annonce qu'elles sont déjà commencées. J'ai rencontré François Bonnardel et nous discutons actuellement de tout cela.»

C'est la déclaration qu'a faite le maire Régis Labeaume, au lendemain de la réponse donnée par le gouvernement à la suite du dépôt du rapport très critique du BAPE sur le projet de tramway. Le maire a indiqué que «le projet au complet» est en discussion. «Mais je vous dis que l'ouest est incontournable.»

Le directeur du Bureau de projet, Daniel Genest, avait martelé mercredi que la Ville de Québec ne pouvait pas se passer du secteur Le Gendre, près du IKEA, notamment en raison de l'achalandage important qu'on y prévoit et de l'espace disponible pour y loger le garage principal du tramway. Jeudi, le maire a rappelé ces arguments.

Avec le ministre Bonnardel, en qui il a réitéré sa confiance, les échanges sont entamés. «On échange nos idées. On ne veut pas avoir raison ni un ni l’autre, on veut que ça marche. [...] La question est toujours la même : comment aller cherche le maximum de monde pour aller les mener à un maximum de places avec l’argent qu’il est possible d’avoir?»

«Tout est possible. On a juste à payer.»