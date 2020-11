Un ado de 12 ans meurt à la suite d’une fusillade à Toronto

Un jeune de 12 ans qui avait été blessé grièvement lors d’une fusillade à Toronto, samedi dernier, a finalement succombé à ses blessures.

Deux Torontois ont été arrêtés après avoir ouvert le feu en milieu d’après-midi, le 7 novembre, en direction d’un autre véhicule, atteignant la jeune victime qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment.

Trois autres personnes ont été blessées par balle, dans le secteur des rues Jane et Strong Court, dans le nord-ouest de la Ville Reine.

Jeudi, les autorités ont ajouté à chacun des deux suspects une accusation de meurtre au premier degré. Il s’agit de Rashawn Chambers, 24 ans, et de Jahwayne Smart, 25 ans.

Ils ont été arrêtés mardi, la police ayant découvert en leur possession trois armes chargées. Ils ont comparu la journée même et font face aussi à plusieurs dizaines d’accusations, dont tentative de meurtre, voies de fait graves et possession non autorisée d’une arme.

Smart doit retourner en cour le 24 novembre, alors que Chambers est attendu devant le juge le 9 décembre.