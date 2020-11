Un Woody Allen fort réjouissant

Tourné il y a déjà trois ans et sorti l’an passé en Europe, A Rainy Day in New York, le nouveau film de Woody Allen, est enfin offert au Québec en DVD et en vidéo sur demande. Le verdict ? Une comédie romantique pétillante et mélancolique, dont seul le célèbre cinéaste new-yorkais a le secret.

Pourtant, A Rainy Day in New York (Une journée de pluie à New York) a bien failli ne jamais sortir de ce côté-ci de l’Atlantique. Il y a deux ans, dans la foulée du mouvement #MeToo, le studio Amazon, qui a produit le long métrage, a en effet décidé de ne pas lancer le film sur sa plateforme. Alors que les vieilles allégations voulant que Woody Allen ait abusé sexuellement de sa fille adoptive, Dylan Farrow, en 1992, ont refait surface, les acteurs Timothée Chalamet, Elle Fanning et Rebecca Hall se sont désolidarisés du film en disant regretter d’avoir travaillé avec le réalisateur new-yorkais.

Boudé par les distributeurs nord-américains, A Rainy Day in New York a donc été abandonné sur les tablettes pendant plusieurs mois avant de sortir enfin chez nous, il y a quelques jours.

Tourné à New York, la ville de prédilection de Woody Allen, le film met en scène deux étudiants, Gatsby (Timothée Chalamet) et Ashleigh (Elle Fanning) qui décident d’aller passer un week-end en amoureux à Manhattan. Évidemment, leur voyage ne se déroulera pas comme prévu : alors que Gatsby tombera sous le charme de la petite sœur de son ex-copine (Selena Gomez), Ashleigh se laissera séduire par un acteur hollywoodien connu (Diego Luna).

La touche Woody

À 84 ans (bientôt 85), Woody Allen n’a pas perdu sa touche magique. Dans ce 48e long métrage franchement sympathique, il renoue avec le charme de ses classiques new-yorkais (Manhattan, Annie Hall, etc.). Dans la peau d’un jeune intellectuel névrosé, le Franco-Américain Timothée Chalamet incarne un héros typiquement « allénien ». Woody Allen s’offre aussi quelques clins d’œil savoureux au Hollywood d’aujourd’hui en mettant en scène notamment un cinéaste désillusionné incarné par Liev Schreiber. Il en résulte un film imparfait, mais ô combien réjouissant !

A Rainy Day in New York (3,5/5)

Un film de Woody Allen

Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez et Liev Schreiber.

Offert en DVD et en vidéo sur demande (iTunes).