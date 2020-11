World’s Strongest Man: Bon départ pour Jean-François Caron

L’homme fort québécois Jean-François Caron a entrepris de belle façon son parcours à la compétition World’s Strongest Man, jeudi, à Bradenton en Floride, en remportant les deux épreuves disputées dans son groupe de qualification.

Occupant le cinquième rang mondial des hommes forts, Caron a dominé les épreuves de la marche du fermier et de squat dans le groupe 4.

La marche du fermier consiste à transporter des poids de 150 kg dans chacune des mains sur la plus longue distance possible. Caron a réussi à franchir 48,20 mètres, soit près de trois mètres de plus que son principal rival.

L’Ukrainien Oleksii Novikov, dans le groupe 3, est celui qui a le mieux fait à cette épreuve en transportant les poids sur 57,54 mètres.

L’épreuve de squat consiste, pour sa part, à soulever le plus de fois possible une barre transversale de 315 kg, posée sur les épaules, dans une période de 60 secondes.

Caron y est arrivé 11 fois, terminant à égalité en tête dans son groupe avec Bobby Thompson.

Les épreuves de qualification, qui ont été déplacées à l’intérieur en raison des conditions météorologiques difficiles, se poursuivront vendredi en Floride.

Neuf fois champion canadien des hommes forts, Caron fait partie des favoris en vue des finales, qui seront disputées samedi et dimanche et qui comprendront six épreuves.

L’athlète originaire de la municipalité de Les Hauteurs, dans le Bas-Saint-Laurent, avait terminé quatrième en 2019 et cinquième en 2018.

L’absence d’adversaires tels l’Islandais Hafpor Julius Bjornsson, qui personnifiait la Montagne dans Game of Thrones et qui pointe au deuxième rang mondial, permet au Québécois de 38 ans de croire en ses chances de podium.

Au total, 25 athlètes se disputent le prestigieux titre. Parmi eux, il y a également le Franco-Ontarien Maxime Boudreault qui en est à une première présence au World’s Strongest Man.