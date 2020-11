En ce « vendredi 13 », l’Orchestre symphonique de Québec vous invite ce soir, dès 20 h, à vous rassembler à l’occasion d’un concert virtuel à la suite des événements tragiques du 31 octobre dernier dans le Vieux-Québec, histoire de se recueillir ensemble, de vivre un moment musical réconfortant et de renforcer les liens qui nous unissent. Ce concert réconfort gratuit, sous la direction du chef Nicolas Ellis, sera diffusé en direct, de la Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec, sur les médias sociaux de l’Orchestre (Facebook-You Tube) et relayé sur de nombreuses plateformes web partenaires.

Montant record malgré tout

Malgré les répercussions reliées à la COVID-19, le Centre Durocher a amassé un montant record de 118 150 $ au profit des enfants de la Basse-ville de Québec avec son 46e cocktail-bénéfice présenté le 1er novembre dernier pour la première fois de façon virtuelle. L’événement a rejoint pour l’occasion 300 personnalités d’affaires de la région de Québec. Grâce à cette somme, le Centre Durocher, organisme à but non lucratif situé dans le quartier Saint-Sauveur et véritable milieu de vie depuis 1950, améliorera les conditions de vie des jeunes en leur faisant vivre des activités culturelles, éducatives et physiques stimulantes qui les aideront à développer leur plein potentiel. Ils pourront ainsi devenir des adultes significatifs dans leur communauté. De gauche à droite, sur la photo : Alain Lemieux, président d’honneur du 46e cocktail-bénéfice accompagné de Pierre Morin, directeur général du Centre Durocher.

Nouveau chef aux Petits Creux

Damien Delahaye (photo) s’amène avec son bagage culinaire et ses talents de gestionnaire pour revisiter la cuisine corse inventive du bar à vin Petits Creux, sur l’avenue Cartier, en plus de mettre sa touche sur la dernière nouveauté de l’établissement : la boîte « prêt-à-voyager » un week-end en Corse. Le jeune chef originaire de la France a peaufiné son art culinaire en gravissant les échelons dans d’excellents restaurants de Paris avant de mettre le cap sur le Québec, en 2016, où il a d’abord œuvré au Fairmont Le Manoir Richelieu à titre de chef responsable. Il a ensuite occupé le poste de chef de soir au restaurant Chez Rioux et Pettigrew dans le Vieux-Port de Québec, aux côtés du chef Dominic Jacques. Renseignements : https://www.petitscreux.corsica/

