COVID-19: le Canada est à un «point de bascule», selon l’association des médecins du Canada

La deuxième vague de la COVID-19 est plus intense encore que la première, selon l’Association médicale canadienne (AMC), qui sonne l’alarme pour que la santé prime sur l’économie.

«Nous en sommes à un point de bascule», a dit vendredi la Dre Ann Collins, présidente de l’AMC, par communiqué.

«Le nombre quotidien de cas de COVID-19 au Canada dépasse ce que nous avons connu au printemps, a-t-elle enchaîné. Dans bon nombre de régions, le système de santé est près d'atteindre sa capacité, s'il ne l'a pas déjà atteinte, et les travailleurs de première ligne doivent encore se dépasser pour sauver des vies – 246 jours après le début de la pandémie.»

Selon la Dre Collins, les «médecins du Canada sonnent l'alarme» parce que le pays est plongé dans une importante crise.

«Les mesures prises pour limiter la propagation du virus ne suffisent pas, a-t-elle mentionné. La santé de l'économie ne devrait pas primer sur celle des Canadiens. Ce sont notre système de santé et tous ceux qui y travaillent qui écopent actuellement de cette stratégie».

L’Ontario et le Québec ont continué d’ajouter des centaines de cas de COVID-19, vendredi, les deux provinces ayant rapporté chacune plus de 1300 contaminations et un total de 49 pertes de vie.

L’Ontario a comptabilisé 1396 malades de plus et 19 décès. À ce jour, elle recense 91 180 infections et 3312 fatalités.

Le Québec a de son côté signalé 1301 nouveaux cas et 30 morts, dont neuf au cours des 24 dernières heures. Jusqu’ici, la Belle Province a cumulé 121 195 prélèvements positifs et 6586 personnes sont décédées de complications liées à la maladie à coronavirus.

La Nouvelle-Écosse a mis ses données à jour en y ajoutant deux contaminations, vendredi, pour un total de 1136.

En fin de matinée, le Canada comptait un total de 285 276 cas (+2699) et de 10 816 morts (+49).

La situation au Canada:

Québec: 121 195 cas (6586 décès)

Ontario: 91 180 cas (3312 décès)

Alberta: 36 405 cas (393 décès)

Colombie-Britannique: 20 368 cas (288 décès)

Manitoba: 9782 cas (132 décès)

Saskatchewan: 4437 cas (29 décès)

Nouvelle-Écosse: 1136 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 356 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 298 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 68 cas

Yukon: 24 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 11 cas

Nunavut: 3 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 285 276 (10 816 décès)