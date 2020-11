Et tourne la manivelle

Parce qu’un petit appareil ménager électrique ou alimenté par une batterie peut réaliser différentes tâches à notre place, on oublie combien il peut être satisfaisant de les accomplir soi-même... En tournant une manivelle !

Viande hachée

Solidement fixé au comptoir ou à la table à l’aide d’une serre, ce moulin à viande en fonte d’acier à surface affinée hachera des morceaux de bœuf, de porc, de poulet au moment précis où vous en aurez besoin pour concocter des galettes à hamburger, des boulettes italiennes ou de la farce de saucisses. Il est doté d’un couteau à quatre lames, d’un disque perforé (4,5 mm) et d’une vis sans fin.

Beurre artisanal

Dix minutes en moyenne suffisent pour transformer environ 300 ml de crème en beurre, à l’aide de cette baratte manuelle La Bonne Graine de 1,6 litre. En agglomérant, par un mouvement mécanique, les petits globules de matière grasse contenus dans la crème, vous obtiendrez du beurre et du petit lait bien frais.

Fruits et légumes réduits

Réduire des fruits et des légumes mous ou cuits en purée ou en petits morceaux devient un jeu d’enfant avec ce moulin OXO doté de trois disques en acier inoxydable destinés à la préparation de textures fines, moyennes ou grossières. Ses pieds antidérapants empêcheront le moulin de glisser pendant l’utilisation, directement au-dessus d’un bol ou d’un chaudron. Pour plus de confort, la manivelle et la poignée sont en caoutchouc.

Café frais

Lorsque tout le monde dort dans la maison, il est impensable d’utiliser le moulin à café électrique pour ensuite préparer sa boisson chaude matinale. Voilà pourquoi il est préférable d’avoir un plan B, qu’offre justement ce moulin trônant au-dessus d’un pot Mason, fabriqué en verre, en acier inoxydable et en étain. Le café finement moulu pourra y demeurer bien frais pendant des jours.

Sel moulu

Alliant la tradition et la modernité, ce moulin à sel de la collection Isen de Peugeot possède une poignée ergonomique et un système de réglage de la mouture breveté, permettant de moudre sans effort et avec précision. Il renferme un mécanisme en acier performant et résistant, garanti sans limitation de durée, tandis que sa bague d’ajustement u’select située à sa base permet de personnaliser la finesse de la mouture. Le mariage du bois de hêtre noir mat, du métal brillant et des lignes sobres fera sensation sur votre table.

