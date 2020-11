Pour le mieux-être des enfants

La pandémie n’a pas freiné la générosité des personnalités d’affaires de la région de Québec envers le Centre Durocher! En effet, 300 d’entre elles ont pris part au 46e cocktail-bénéfice de l’organisme, présenté pour la première fois en édition virtuelle le 4 novembre dernier, amassant ainsi la somme record de 118 150$ au profit des enfants de la basse-ville de Québec. Grâce au montant récolté et au soutien de nombreux partenaires, le Centre Durocher améliorera les conditions de vie des jeunes en leur faisant vivre des activités culturelles, éducatives et physiques stimulantes qui les aideront à développer leur plein potentiel et à devenir des adultes significatifs dans leur communauté. De plus, de nouveaux services verront le jour, permettant aux enfants et aux familles moins favorisées de s’épanouir à leur propre rythme.

Le Centre Durocher est un organisme à but non lucratif situé dans le quartier Saint-Sauveur. Il s’agit d’un milieu de vie qui vient en aide aux enfants et aux personnes moins favorisées de la basse-ville, d’un espace de prévention et d’éducation populaire apportant son soutien aux personnes en difficultés, puis d’un lieu d’accueil inclusif permettant de tisser des liens entre des personnes de multiples origines et de briser l’isolement. Sa mission est d’ainsi améliorer les conditions de vie par la prise en charge individuelle et collective en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action communautaire et de l’éducation populaire.