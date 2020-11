Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 14 novembre:

«L’académie électrique du Guide de l’auto»

Le dernier duel de la saison en Nissan Leaf oppose deux acteurs qui connaissent les pistes, car ils sont en vedette dans la série «La dérape»: Maxime Gibeault et Samuel Gauthier. On aborde aussi une possible panne électrique et les besoins pour soutenir les véhicules au Québec.

Samedi, 11 h 30, TVA.

«Le combat des gâteaux géants»

Les portes s’ouvrent et les cuisines commencent à accueillir les parfums de Noël. Dans cette compétition où les gâteaux sont rois, on demande à trois équipes de cuistots de créer des oeuvres faisant la part belle au célèbre père Noël. Et elles n’ont que cinq heures pour y parvenir.

Samedi, 16 h, Zeste.

«Sur scène»

Pandémie oblige, afin de conclure la tournée fêtant ses 20 ans de carrière, le groupe québécois La Chicane a offert un concert diffusé sur l’espace Yoop, à la mi-octobre. Lors de ce spectacle, la bande à Boom Desjardins en a profité pour livrer ses plus grands succès.

Samedi, 19 h, ARTV.

«Mémoires affectives»

Le long coma dans lequel a été plongé Alexandre Tourneur l’a rendu amnésique. Comme si les choses n’étaient pas assez préoccupantes, le quarantenaire est confronté à des visions tout sauf reposantes alors qu’il cherche à se remémorer son passé. Drame psychologique de Francis Leclerc avec Roy Dupuis dans le rôle principal.

Samedi, 20 h, Unis TV.

«Le programme»

Film dont le scénario plonge en plein coeur d’une histoire de dopage, celle du célèbre cycliste Lance Armstrong (Ben Foster), qualifié par plusieurs de champion, de héros et de légende après ses sept victoires au Tour de France. Un journaliste souhaite présenter l’athlète sous un tout autre jour.

Samedi, 21 h, MOI ET CIE.

«Doc humanité»

Présentation du documentaire «Le monde selon Amazon» qui propose une incursion dans l’univers façonné et imaginé par l’empire de la vente en ligne. Pour mieux comprendre comment fonctionne et évolue la multinationale, des témoignages de nombreux de ses employés ont été recueillis.

Samedi, 22 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Dunkerque»

Drame de guerre de Christopher Nolan primé de trois Oscars en 2018. En 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, quelque 400 000 soldats sont à la merci de leur ennemi sur la plage de Dunkerque. Ils espèrent pouvoir être évacués et ainsi avoir la vie sauve.

Samedi, 23 h 49, TVA.