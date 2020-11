Salon du livre de Montréal : livres à croquer

La période est propice à faire la cuisine, à développer les recettes, à s’initier, parfaire son talent et découvrir l’univers culinaire et les métiers de bouche.

L’automne et le Salon du livre de Montréal entre autre sont aussi le moment de l’année des sorties livresques et les livres de cette grande thématique savoureuse n’est pas en reste.

Je vous présente ici 15 ouvrages qui se dévorent sans modération.

1) Chez Lesley

Mes secrets pour réussir en cuisine

Aux éditions Cardinal

44,95 $

Photo courtoisie

Un livre très bien fait, très joli aussi, avec de superbes photos qui donnent instantanément faim. intelligent, parfaitement rédigé, afin que les lecteurs puissent s’imprégner des recettes et conseils. Cet ouvrage de Leysly Chesterman a le grand avantage de ne pas être intimidant, c’est très important pour les lecteurs qui souhaitent reproduire sans gêne, les grands classiques de la cuisine. Une cuisine rassembleuse par des saveurs reconnaissables, réconfortante, on a juste envie de reproduire les réalisations savoureuses de cette pâtissière de profession, auteur, journaliste et critique culinaire, véritable amoureuse de bons produits et de bons vins. Un livre à garder en tout temps dans la cuisine.

2) Joe Beef

Survivre à l’Apocalypse

Aux éditions La Presse

44,95$

Photo courtoisie

Survivre à l’Apocalypse est plus qu’un livre de recettes ou même de cuisine, c’est un état d’esprit, une communion avec les produits de qualité, des façons de faire et de bien faire. C’est aussi un livre qui transpire les joies et les questionnements de la vie des deux chefs sous la plume de Meredith Erickson. Les réunions autour d’un bon plat savoureux, les BBQ déjantés, les fameuses recettes du restaurant qui font courir les foules... avant la satanée Covid-19. Bref, un livre différent, délicieux, collé aux deux personnalités incontournables de Joe Beef, David Mc Millan et Fréderic Morin.

Un bon cadeau pour les fêtes pour ceux qui pensent que faire de la cuisine, c’est plus que juste s’alimenter.

3) Mangez local !

Julie Aubé

Recettes et techniques de conservation pour suivre le rythme des saisons

Aux éditions de l’Homme

29,95 $

Photo courtoisie

Manger local, n’est pas qu’un slogan, c’est un mode de vie, certains diront de survie, je suis de ceux qui pensent sincèrement que manger local est essentiel pour le bien commun et qu’il est une belle option à notre économie, à notre liberté de nous nourrir en santé et de valoriser l’environnement ainsi que son impact. Julie Aubé, nutritionniste, se passionne pour l’alimentation et ses sources. Elle s’interroge et nous interpelle avec justesse. Quels sont les modes d'approvisionnements les plus intéressants? Comment bien congeler, mettre en conserve, déshydrater, lactofermenter et adopter les principes du caveau à légumes? En faisant de petits pas, vous verrez que se laisser guider par les saisons douze mois par année, ce n'est vraiment pas sorcier. Un livre essentiel.

4) Ricardo

À la plaque

Aux éditions La Presse

34,95$

Photo courtoisie

Ricardo, c’est l’expert de la cuisine au quotidien.

Évidemment, en période de pandémie qui redéfinit notre quotidien de vie, le volume et les préparations culinaires prennent un tout autre ordre. Cela étant, Ricardo et son équipe de feu, ont pensé à tout le monde. Simplicité volontaire et saveur franche pour toute la maisonnée ou tout simplement pour faire bon, sans se compliquer la vie. 75 recettes avec peu de matériel, une plaque surtout, convivialité en plus, sympa Ricardo.

5) Caro Kéto

Caroline Dumas

Aux éditions Cardinal

32,95$

Photo courtoisie

Caroline Dumas est une femme-chef dynamique, enjouée, positive, souriante et sa cuisine lui ressemble tellement bien. Elle partage dans son nouvel ouvrage, une part de sa nouvelle vie, celui de l’alimentation Cétogène. Le livre se présente en 80 recettes savoureuses, vous permettant de mettre en évidence la bonne cuisine et la bonne santé, ça donne le goût, dans tous les sens du terme. Œufs à la turque. Aubergine végane. Crevettes à la toscane. Côte de porc et champignons à la crème. Bœuf braisé à la grecque. Saumon poché et bok choy. Poulet paillard. Cake au citron. Plein de belles recettes.

6) Le Guide Phaneuf du vin

Nadia Fournier

Aux éditions de l’Homme

29,95$

Photo courtoisie

40 ans, pensez-y, 40 ans que le Guide Phaneuf est publié. Le guide des vins est la référence des guides de vins au Québec, il est dirigé aujourd’hui de main de maitre, depuis déjà 11 ans par Nadia Fournier. Pour cette édition, Nadia référencie plus de mille propositions vineuses, distribue les très convoités grappes d’or, propose avec sincérité ses coups de cœur et ses chouchous que vous aurez le bonheur de vous procurer à la SAQ, déclinés en rouges, blancs, rosés et orange, dont une foule de produits locaux et de vins bios. Un guide à offrir à ceux qui aiment bien le vin, mais à s’offrir à soi-même aussi, pour avoir un avis juste des produits disponibles ici au Québec sur les tablettes.

7) Bon vivant !

Marc Hervieux

Aux éditions Flammarion Québec

Photo courtoisie

Bon vivant, c’est souvent ce que l’on dit de moi, raconte en mortaise Marc Hervieux. Pour l’avoir côtoyé et partagé sa passion culinaire, je vous confirme que ce n’est pas une vue de l’esprit, mais un fait, la gourmandise et le plaisir de vivre lui vont à merveille.

Marc est un Épicurieux comme il se définit lui-même. Mais sachez que son ouvrage est aussi un moment de vie, d’histoires vécues et racontées en mot et en photos. Parlant de photos, les illustrations culinaires sont tellement savoureuses qu’elles vont droit, non pas juste au bedon, mais aussi au cœur.

8) Un peu plus végé 3 fois par jour

Marilou

36,95$

Photo courtoisie

Marilou nous présente son 4em opus culinaires. Elle souhaite nous convaincre plutôt que de nous imposer que manger moins de viande est une solution douce. Un livre qui ne s’adresse pas qu’aux végétariens. C’est un livre qui donne le goût de cuisiner différemment des légumes, pour que chacun y trouve son compte. « Je ne suis pas végétarienne, me dit Marilou, je mange de la viande à l’occasion. Je reproduis en fait dans ce nouvel ouvrage mes réalités de vie aussi, avec deux jeunes enfants. Babka végétalien aux mures & bleuets. Salade de couscous, pois chiches, poires & cheddar. Pâté presque végé. Tofu korma. Cari de lentilles du Puy, fenouil & épinards.

9) Lapeyrie, bons vins, conseils et anecdotes

Philippe Lapeyrie

Pratico éditions 29,95 $

Photo courtoisie

Philippe Lapeyrie nous présente son 10ieme livre en dix ans. Faut le faire, tellement qu’il a voulu lui donner une dimension hommage à cet ouvrage qui a le verre de vin, toujours à la bonne place. Sa famille, ses amis, ses passions, ses découvertes, ses flacons chouchous avec une belle sélection que vous aurez envie de servir à vos (quelques invités) pour la période festive. Mais des choix de vins aussi pour vous toute l’année afin d’accompagner vos plats mijotés, braisés ou rôtis... avec amour. C’est bien Philippe ça, la passion et l’amour...du vin et des gens.

10) Chef, oui chef !

Jean Soulard

Aux éditions Flammarion Québec

28,95$

Photo courtoisie

Le chef Jean Soulard propose ici un voyage empreint de poésie et de nostalgie gourmande d’un temps où le temps avait un réel impact sur la vie des gens. Sa grand-mère restauratrice, son papa boulanger, ses voyages autour du monde, sa vie au Québec, dans sa belle ville de Québec et son château des contes de fées, qu’il a dirigé comme chef d’orchestre culinaire pendant vingt ans. Il raconte ses rencontres, inusitées colorées, drôles et cocasses, un roman de vie, savoureuse et douce comme le miel qui est récolté sur les toits du Château Frontenac. Chef, oui chef !

11) 100% Poulet

Le cuisinier rebelle

Aux éditions Cardinal

36,95$

Photo courtoisie

Un livre de recettes thématique, le poulet, pour être le plus vrai possible, 100% poulet.

Il faut dire qu’Antoine Sicotte tape dans le mille, car en effet, le poulet est un ingrédient fétiche pour de nombreux gourmands. C’est accessible, abordable et incroyablement polyvalent, de quoi être satisfait à 100%. Des marinades bien sûr, des idées pratiques, des recettes simples, de quoi plaire à tous au four ou sur le BBQ. Haut de cuisse à la Piemontaise. Pizza Tandoori. Poitrine Putanesca. Burger Maharaja. Poulet entier Cara-Cara. Croquettes Corleone. Mousse Whisky-Pistaches....

12) Mordu de la pêche

Cyril Chauquet

29,95$

Photo courtoisie

CYRIL CHAUQUET anime depuis 2005 l’émission Mordu de la Pêche (Pêche XXL en France et Chasing Monsters dans sa version anglaise). Produite au Québec, cette émission est exportée dans plus de 120 pays. Cyril a pêché́ dans les fleuves, lacs, rivières et océans du monde entier. C’est aussi un conteur-né, ses aventures incitent à l’évasion, il réfléchit aussi sur la consommation éco-responsable et l'environnement. Si je vous présente ce livre, c’est que je sais qu’il y a au Québec de nombreux amateurs de poissons et que sa dégustation est un pur bonheur. Plus loin qu’il m’est possible de me souvenir, rien, je dis bien rien, n’est plus extraordinaire gustativement parlant, que de pêcher un poisson soi-même et de le déguster quelques minutes ou heures plus tard. La fraicheur, il n’y a pas à dire, c’est fantastique. Cyril Chauquet, nous donne vraiment le gout de sortir notre canne à pêche et de cuisiner nos prises.

13) Les fruits de l’exil

Jacques Ohron

Aux Éditions de l’homme

29,95 $

Photo courtoisie

La lecture est un bon médicament, comme le vin d’ailleurs. Si le 2eme mérite modération, le premier permet de s’en abreuver jusqu'à étourdissement. Jacques Ohron nous fait régulièrement voyager dans ses aventures livresques et découvertes vineuses, avec un langage franc, honnête et sincère pour nous permettre de bien choisir nos bonnes bouteilles à la SAQ. C’est aussi un pédagogue hors pair, un professeur de sommellerie, un modèle pour beaucoup de sommeliers au Québec, à qui il a dispensé son savoir et sa passion. Tout ce bagage lui permet aujourd’hui de raconter une histoire filiale, proche de sa propre vie, la balance du vrai, réel et le romanesque se conjugue malicieusement, sourire aux lèvres. On a même envie de faire partie de l’histoire et prendre le premier billet d’avion lorsque cela sera possible pour découvrir nous aussi, tous ces paysages et vignobles merveilleux. Les fruits de l’exil est une Aude à Dionysos, Dieu de la vigne, du vin et des passions, en toute poésie.

14) Cuisine au gré des saisons pour mères poules un peu dingues.

Anick Lamothe

Aux éditions Goélette

26,95 $

Photo courtoisie

On connaît tous l’expression mère poule. Cette notaire qui a tout lâché pour se consacrer à sa passion, la cuisine au quotidien. Recettes pour chaque saison, des ingrédients accessibles, raconté avec humour et légèreté. Gâteau roulé au chocolat noir et aux bleuets. Soupe-repas asiatique aux boulettes de poulet. Bavette braisée au duo de champignons et aux tomates cerise. Soupe-repas de poisson et de fruits de mer au lait de coco. Tatin de carottes. Côtelettes de veau au cidre et céleri-rave rôti.

15) Le Guide du Latte Art

Par Barista Microtorréfacteur

Québec Amérique

14,95$

Photo courtoisie

Destiné aux passionnés de café, Le Guide du latte art offre toutes les connaissances dont vous avez besoin pour vous initier au latte art dans le confort de votre foyer. C’est un petit guide très pratique pour ceux qui voudraient vraiment refaire à la maison ce que l’on s’extasie à chaque fois que l’on commande un café dans un lieu destiné au bon et vrai café. Vous aussi, vous pourrez créer de jolis motifs dans votre tasse à café du matin.