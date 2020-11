Troisième trimestre: la reprise permet à Hydro de limiter les dégâts

Malgré un contexte difficile, les derniers mois auront permis à Hydro-Québec de limiter les dégâts. Au troisième trimestre, la société d’État est parvenue à préserver ses profits au niveau de l’an dernier, et ce en dépit d’une baisse généralisée de la consommation et des exportations.

• À lire aussi: Hydro-Québec: feu vert à un projet de ligne à haute tension de plus de 400 km

• À lire aussi: Hausse de 1,3% des tarifs d’électricité le 1er avril 2021

Au plus récent trimestre, prenant fin le 30 septembre dernier, le bénéfice net d’Hydro-Québec se chiffrait à 203 M$. C’est un résultat quasi identique aux 205 M$ enregistrés à pareille date l’année dernière.

Cela dit, la crise de la Covid-19 continue de peser lourd sur sa performance financière. Après trois trimestre, Hydro-Québec accuse toujours un retard de 435 M$ de son bénéfice par rapport à celui de la période correspondante de 2019.

« Nous suivons de très près l’évolution de la situation et nous poursuivons l’élaboration d’initiatives visant à atténuer les impacts de la pandémie sur l’économie québécoise et sur nos résultats », a commenté ce matin le vice-président exécutif et chef de la direction financière d’Hydro-Québec, Jean-Hugues Lafleur.

Au cours des trois derniers mois, terminés à la fin septembre, le Québec a connu une hausse des ventes de 38M$ au Québec et de 7M$ hors-Québec. Une hausse de la consommation résidentielle et la reprise graduelle des activités dans une aluminerie auront permis cette remontée.

Une année en baisse

Depuis le début de l’année par contre, les ventes nettes d’électricité ont diminué de 107 M$ au Québec par rapport à celles des trois premiers trimestres de 2019. L’incidence des températures, qui ont été plus douces (de 3 degrés Celsius) à l’hiver 2020 qu’en 2019, s’est traduite par un fléchissement de 257 M$ des ventes d’électricité.

Cependant, la demande de base a progressé de 26 M$ malgré le recul observé dans certains secteurs à la suite de la fermeture temporaire d’un grand nombre d’entreprises et commerces au printemps. Ce recul aurait été contrebalancé par l’accroissement de la consommation dans le secteur résidentiel et dans celui des alumineries.

Sur les marchés de l’exportation, les exportations nettes d’électricité d’Hydro-Québec Production ont baissé de 151 M$ pour se chiffrer à 1 004 M$. Ce recul de quewlque 3,2TWh serait attribuable à l’effet des températures clémentes du premier trimestre, ainsi qu’à l’impact de la pandémie mondiale, qui a également conduit à un fléchissement des prix et des besoins.

D’autres facteurs ont également contribué à la diminution du bénéfice net, soit une augmentation des coûts liés au régime de retraite par suite de la baisse du taux d’actualisation, une réduction du nombre d’heures de travail capitalisées dans le coût des projets d’investissement ainsi qu’une hausse de la provision liée au risque de non- recouvrement de certaines créances.

Enfin, Hydro-Québec a consacré 2 263 M$ à ses investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels au cours des neuf premiers mois de 2020, contre 2 458 M$ à la même période l’an dernier.