DUVAL, Marguerite Rochette



La mort d'une mère est le premier chagrin qu'on pleure sans elle.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 novembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Marguerite Rochette, épouse de feu M. Émilien Duval. Elle demeurait à Lévis et autrefois de Sainte-Marie.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Estelle, Danielle, Alain, feu Patrice et Yves (Manon Collin); ses 2 petites-filles: Rosalie et Frédérike. Elle était la sœur de: feu Jacques Rochette (Dorothée Bouchard), feu André Rochette (Louise Allard) et Jeannot Ruel (Yvette Bellavance). Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs: Alexandrine (Delphis Baillargeon), Catherine (Antonio Bellavance), Anne-Marie (Adrien Cloutier), André (Rolande Vachon), Rachelle (Alex Verroni), Laurent (Anne-Marie Cloutier), Gilberte (Réal Cloutier), Eliannette (Gustave Lessard) et Denis (Maxine Borgland). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements aux infirmiers et préposés de l'unité de soins du Marronniers de Lévis, aux soins humains et respectueux du personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, aux médecins Gastonguay et Deschênes, ainsi qu'aux infirmiers et préposés du 5e étage (Soins palliatifs). Dons suggérés: Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis: https://fhdl.ca/