PINEAULT, Jean-Claude



Paisiblement presque 25 ans jour pour jour, il est parti rejoindre l'amour de sa vie, JocelyneAu CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 8 novembre 2020, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Pineault, époux de feu madame Jocelyne Gauthier, fils de feu madame Sophie Berthiaume et de feu monsieur Paul-Alfred Pineault. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: François (Josée St-Pierre), Sylvie (Michel Tremblay); ses petits-enfants: Roxanne, Élise, Catherine, Ann-Frédérique, Laurence et Vincent et arrière-petite-fille Abby; sa sœur Ginette Pineault (Marcel Turmel); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Par son exemple, nous avons appris à travailler fort et à être honnête, d'être une bonne personne avec les siens et son prochain, même avec un genou au sol de demeurer droit et fier, nous t'aimons notre charmeur; Un remerciement sincère au personnel de la résidence Manoir Sacré-Cœur ainsi qu'au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux fondations Cité-Joie, ainsi que Les diabétiques du Québec.