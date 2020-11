RIVERIN, Gabriel



Toute ma vie j'ai cru, maintenant...Je voisÀ Québec, le 27 octobre 2020, à l'âge de 89 ans est décédé monsieur Gabriel Riverin, époux de feu dame Flore Simard et fils de feu Victor Riverin et feu dame Marie-Ange Gaudreault.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis, Monique (Pierre Boily), Isabelle (Richard Grenier), Céline (Jocelyn Bard); ses petits-enfants: Philippe Boily (Alexandrine Bernier), Mireille Boily (Mathieu Bégin), Camille Grenier (Simon Gravel), Vincent Grenier, François Bard, Laurence Bard (Jonathan Bernard), Justine Bard; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Edouard, Sophia, Zoé, Livia et Amélia. Il est allé rejoindre ses sept frères et sœurs. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs de la famille Simard: Antoinette, Elisabeth, Georgette, Yolande, Huguette et Marie-Blanche, son beau-frère Camille Simard, sans oublier Marie-Madeleine Riverin (André Côté), ses filleuls: Jean-Guy Riverin et Jean Simard; aussi son bon ami Jean-Claude Lamontagne, plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.Nous souhaitons souligner le dévouement de ses voisins Monsieur Guy Magnan et sa conjointe pour leur gentillesse et leur humanité. Nous vous en sommes tous très reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Autisme de Québec, 1055, boulevard des Chutes, Québec, Québec Téléphone : 418 624-7432 Site web : www.autismequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.