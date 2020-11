GOULET, Gaétan



À l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, le 5 novembre 2020 est décédé M. Gaétan Goulet à l'âge de 78 ans et 6 mois. Époux de Lucie Gagnon, fils de feu Alphonse Goulet et feu Élise Tanguay. Il demeurait à Sainte-Thérèse.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Daniel Goulet (Nathalie Richard), et Josée Goulet (Stéphane Dubasouf); ainsi que ses petits enfants: Mathieu, Vincent, Gabriel, Sandrine, Louis-Philippe et Thalina. De la famille Goulet, il était le frère de: feu Paul-Émile, feu Germaine (Adrien Leblond), Bertrand (Élizabeth Bernier (Lily)) et Michel (Francine Gagnon). De la famille Gagnon, il était le beau-frère de Rose-Hélène (feu Gaston Roy), Wilfrid (feu Sybella Lisotte), Marie (feu Antonin Goupil), Raymond (Suzanne Roy), Joseph, Armand (Denise Shooner), Evariste, Julia (feu Rosaire Rouillard), Adrienne (Diem Van Hoang), Angèle (Robert Robillard), Alice, Lucienne (Michel Arpin), Monique (Alain Aubert), Diane (Réjean Beaulieu); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille aimerait remercier l'équipe des soins intensifs de L'Hôpital Sacré-Cœur pour les soins, leur support et accompagnement dans ces moments difficiles. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de L'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal à l'adresse électronique suivante fondationhscm.org, par téléphone au (514)-338-2303 ou en envoyant vos dons au 5400 Boulevard Gouin Ouest, Montréal, Québec, H4J1C5.