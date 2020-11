GAGNÉ, Raymonde



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 7 novembre 2020, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédée dame Raymonde Gagné. Elle était l'épouse de feu Jean-Claude Soulard et la fille de feu Etienne Gagné et de feu Laura St-Pierre. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères, sa sœur et sa belle-sœur: Laurent Gagné (feu Yvette Bolduc), Charlotte Gagné, Pierre Gagné (Marie-Paule Plamondon). Elle laisse également endeuillés ses neveux et nièces: Carole Gagné (Marc Jobin), Richard Gagné (Manon Coté), Martine Gagné (Christian Verret), Martin Parent (René Parent); ainsi que des petits-neveux et deux arrière-petites-nièces. Elle laisse aussi des beaux-frères, belles sœurs, neveux et nièces de la famille Soulard, ainsi que ses cousins, cousines et amies, particulièrement Marie Marthe Taillon et Colette Cantin Couture. La famille désire exprimer sa gratitude à monsieur Keven Pépin, infirmier clinicien du CLSC Ste-Foy, pour son professionnalisme et sa grande disponibilité.On suggère que les témoignages de sympathie se traduisent en dons à la Société Alzheimer de Québec, tél.: 418-527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com