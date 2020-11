PERREAULT, Marie-Josée



À l'hôpital Saint-Raymond de Portneuf, le 9 novembre 2020, à l'âge de 50 ans, est décédée madame Marie-Josée Perreault, épouse de monsieur Patrick Berthiaume. Elle était la fille de feu Gaétan Perreault et de feu Madeleine Labrie.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil son époux Patrick, ses enfants : Benjamin (Christine), William, Sarah (Mishka), Jimmy (Claudie); son petit-fils André Clément; son beau-père Robert Berthiaume (Rita Cliche) et sa belle-sœur Esther Berthiaume (François Lizotte) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital St-Raymond de Portneuf et celui de l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.