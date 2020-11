LABERGE, Martine



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 31 octobre 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Martine Laberge, épouse de monsieur André Gagnon, fille de feu Gaston Laberge et de feu Marcelle Huot. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux André; les enfants de celui-ci: Jeannot Gagnon (Kathleen Blanchet et leurs enfants Rosalie, Catherine et Juliana) et Mathieu Gagnon. Elle était la sœur de: Roch (feu Jeannine Morneau), feu Richard (feu Francine Pilote), Raymonde (Guy Boivin) et Fabien (Gabrielle Nadeau). Elle était la belle-sœur de (famille Gagnon): feu Delphis, feu Alma, feu Juliette, feu Gaston et Anita. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Sylvain, Caroline, Yannick et Hugues; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s dont sa très grande amie Louise Bédard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (QC), G1K 5Y9, tél.: 418-657-5334.