MARCOTTE, Carmen



À l'hôpital régional de Portneuf, le 10 novembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Carmen Marcotte, épouse de feu monsieur Maxime Linteau, fille de feu monsieur Léonidas Marcotte et de feu dame Anne-Marie Barrette. Elle était native de Sainte-Christine d'Auvergne et demeurait à Saint-Raymond.La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 11h30 à 13h45,et de là au cimetière paroissial pour l'inhumation. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Marcotte laisse dans le deuil sa fille Suzie et son gendre Jean-Baptiste Genois; ses frères et sœurs : Adrienne (feu Jean-Denis Cossette), Adrien (feu Évelyne Alain), feu Jeannine (feu Georges Leclerc), feu Léopold (Marie-Claire Voyer), Fleurette (feu Marcel Leclerc) et feu Yvon (Lucienne Grandbois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Linteau : feu Aline (feu Ken Nadeau), feu Maurice (feu Thérèse Bussière), feu Jeanne (feu Roger Beaumont), Germaine (Joseph Beaupré), feu René (feu Jeannine Paré), feu Léopold, feu Marguerite (feu Laurent Vézina) et Angèle (feu Guy Doyer); ses filleuls : François Leclerc et Henri Beaumont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal QC H2A 1B6, sans frais : 1 800 361-3504. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet :https://eudonet.diabete.qc.ca/eudonet/app/specif/eudo_dq/access/donation.asp?type=2